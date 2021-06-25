СМИ: основатель McAfee оставил предсмертную записку

Британо-американский бизнесмен Джон Макафи, найденный мертвым в тюрьме, оставил предсмертную записку в кармане брюк. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники.

По данным издания, содержание последнего послания предпринимателя пока неизвестно.

В октябре 2020 года основатель антивирусной компании McAfee был арестован в Испании по запросу США за мошенничество с криптовалютами и уклонение от уплаты налогов. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, криптобарон воспользовался своей известностью, чтобы продвигать ICO в своем Twitter-аккаунте, при этом скрыв факт получения денег за такую рекламу.

Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании. Врачи пытались провести реанимацию, однако спасти его не удалось. По заявлению руководства тюрьмы, все обстоятельства его смерти указывают на то, что предприниматель свел счеты с жизнью. Окончательный вердикт предстоит вынести судебной экспертизе.

Ранее вдова предпринимателя Дженис Макафи заявила, что в его смерти виновны американские власти.