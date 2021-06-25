Вдова основателя компании McAfee обвинила власти США в смерти мужа
Вдова основателя компании McAfee Джона Макафи, который был найден мертвым в своей камере в барселонской тюрьме, обвинила власти США в его смерти. Об этом сообщает Associated Press.
Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании. Врачи пытались провести реанимацию, однако спасти его не удалось.
«Мы были готовы к этому решению, и у нас уже был план действий по обжалованию этого решения. Я виню власти США в этой трагедии. Потому что из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мертв», — заявила Дженис Макафи.
По ее словам, у ее мужа не было суицидальных наклонностей.
«Его последними словами мне были: «Я люблю тебя и перезвоню вечером». Это не то, что говорит человек, склонный к самоубийству», — отметила Макафи.
В октябре 2020 года основатель антивирусной компании был арестован в Испании по запросу США за мошенничество с криптовалютами и уклонение от уплаты налогов. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, криптобарон воспользовался своей известностью, чтобы продвигать ICO в своем Twitter-аккаунте, при этом скрыв факт получения денег за такую рекламу.