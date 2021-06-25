Россиян предупредили об «аномально опасном сезоне» для смартфонов

Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин заявил, что количество обращений в сервисные центры в последнее время увеличилось, особенно с наступлением жары. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

«Сейчас аномально опасный сезон для гаджетов. Дело в том, что коронавирус и работа на удаленке привели нас в такое состояние, что использовать смартфоны мы стали интенсивнее, часто в неблагоприятных для гаджетов условиях. Все это накладывается на повышенные летние температуры», — сказал он.

По его мнению, зачастую поломки связаны не с тем, насколько интенсивно используются гаджеты, а с элементарными ошибками, которые допускают их владельцы. Например, многие берут технику с собой на пляж.

«Там сразу несколько факторов риска: вода, прямые солнечные лучи и банальная угроза кражи. Опасность представляют также грязь и песок. Мелкие песчинки могут незаметно повредить экран устройства, а также попасть внутрь корпуса», — отметил Рябинин.

Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group также подчеркнул, что песок может оставить царапины даже на самом прочном экране, а если попадет внутрь, то из строя могут выйти электронные комплектующие.

Кроме того, он рассказал, что уберечь смартфон можно, если воспользоваться приемом, популярным еще во времена СССР, когда телевизионные пульты часто заворачивали для сохранности в прозрачную пленку. Этот способ сработает и с современными гаджетами, уверен эксперт. Он посоветовал завести специальный пакет для гаджетов и как можно реже открывать его на пляже.

Ранее директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин рассказал, что для продления жизнеспособности батареи в смартфоне необходимо отказаться от практики ночных подзарядок.