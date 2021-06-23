Екатерина Мизулина рассказала, в каких играх террористы вербуют подростков

Террористы вербуют подростков в сетевых играх с немодерируемыми онлайн-чатами и развитыми внутриигровыми сообществами, рассказала «Газете.Ru» директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Таким образом общественница прокомментировала заявление директора ФСБ Александра Бортникова о том, что террористы вербуют молодежь в соцсетях и в чатах сетевых компьютерных игр.

«В любой игре, где есть чат, можно отправлять ссылки, например, на страницу «ВКонтакте», на закрытую группу, в которую можно вступить только по приглашению. Это может быть экстремистско-террористическим сообществом. Это общение в игровых чатах невозможно отследить существующими механизмами», — объяснила общественница.

В своем заявление глава ФСБ также упоминал, что террористы создают клоны игр с имитацией терактов. С точки зрения практики, как объяснила Мизулина, это реализуется следующим образом: экстремисты присоединяются к играм с развитым сообществами и отправляют участникам ссылки.

«Здесь, скорее всего, подразумеваются именно эти ссылки, на которые люди переходят, там разного рода сообщества, в которые они попадают. Это может быть в любой игре, и в Counter-Strike, и в Minecraft. Здесь надо понимать, что существуют просто жестокие игры, сценарий который может быть повторен в реальной жизни, а есть крупные интернет-проекты и интернет-сообществ в виде сайтов, групп в соцсетях, где даются разного рода задания. А третья проблема — это существование внутриигровых чатов, которые невозможно отследить», — пояснила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что собственно «имитация терактов» может происходить в играх, где персонаж создает здания, например, Minecraft.

«В любой игре, где есть персонаж, которого можно развивать, который ходит, он может по сути создавать свои домики — как это происходит в Minecraft. И дальше вы можете делать разные вещи, как в Minecraft была ситуации со «взрывом здания ФСБ», когда создали здание, и его взрывали. Есть также масштабная игра EVE Online, где вообще все эти сообщества околопротивоправные», — рассказала она.

Ранее в ходе IX Московской конференции по международной безопасности Бортников рассказал о том, что террористы вербуют молодежь в соцсетях и чатах сетевых компьютерных игр, а также создают клоны с имитацией терактов.

Глава ФСБ пояснил, что террористы используют клоны таких игр для воздействия на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма, в том числе через голосовое общение и включение пользователей «в игровые ситуации совершения терактов».