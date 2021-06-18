На Android-смартфонах появились новые функции

Операционная система Android приобретет ряд новых функций уже этим летом. Об этом сообщает Google.

В их числе — возможность помечать сообщения в фирменном мессенджере в качестве непрочитанных, чтобы можно было вернуться к ним позже. Также пользователи смогут присваивать конкретному собеседнику ряд эмодзи, используемых в переписке с ним. Встроенный голосовой помощник Google Assistant будет работать и в других приложениях.

Компания разработала и специальную опцию для людей с двигательными нарушениями — новый режим голосового доступа. Пользователи с ограниченными возможностями смогут быстрее вводить буквы, цифры и символы голосом.

Ранее в Apple назвали главное отличие iOS от Android. По словам руководителя компании Тима Кука, невозможность установки приложений из сторонних источников на iPhone и iPad гарантирует высокую безопасность iOS.

Кук отметил, что является убежденным противником возможности устанавливать приложения на iPhone откуда-либо, кроме фирменного магазина App Store. В противном случае Apple не сможет дать гарантию защиты данных и конфиденциальности пользователей.