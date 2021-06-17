Браузер Opera прекратил поддержку сервисов VPN после ограничений Роскомнадзора

Opera приостановила поддержку сервисов VPN в своих браузерах на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего менеджера по общественностью компании Юлию Синдзелорц.

«Компания Opera стремится предоставить своим российским пользователям превосходный опыт использования браузеров. Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории РФ в той форме, в которой она оказывалась ранее», — сказала она.

По словам Синдзелорц, этот шаг позволит «и впредь оставаться приверженной конфиденциальности и безопасности пользователей и предоставлять им лучшие продукты». Она добавила, что Opera в настоящий момент предлагает защиту от отслеживания, DNS поверх https и блокировку вредоносных сайтов

Ранее Роскомнадзор ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. При этом сообщалось, что ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В этот список включены более 200 технологических процессов 130 российских предприятий.