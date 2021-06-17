Роскомнадзор ограничил доступ к двум VPN-сервисам

Роскомнадзор ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN.

Такое решение было принято в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода к запрещенным публикациям: детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому контенту.

«Данные VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 февраля №127», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. В этот список включены более 200 технологических процессов 130 российских предприятий.

Ранее сообщалось, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил сделать легальным доступ к порнографии через госуслуги.