В Apple назвали главное отличие iOS от Android

Невозможность установки приложений из сторонних источников на iPhone и iPad гарантирует высокую безопасность iOS. Об этом заявил глава Apple Тим Кук в ходе онлайн-интервью, данном на конференции Viva Tec.

Кук отметил, что является убежденным противником возможности устанавливать приложения на iPhone откуда-либо, кроме фирменного магазина App Store. В противном случае Apple не сможет дать гарантию защиты данных и конфиденциальности пользователей.

В качестве доказательства своего тезиса о безопасности iOS, глава корпорации напомнил об «открытой» операционной системе Android, для которой на 2021 год существует в 47 раз больше вредоносного софта, чем на ОС от Apple.

В августе 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что компания Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений.