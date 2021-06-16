Эксперт исключил утечку данных россиян при авторизации на порносайтах через госуслуги

В случае реализации идеи верификации возраста на порносайтах через портал госуслуг россияне могут быть спокойны за конфиденциальность своих данных. Таким образом эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал «Газете.Ru» предложенный подведомственной Роскомнадзору организацией способ организовать доступ к «не запрещенной законом» порнографии.

«На сегодняшний момент случаев утечки данных через портал «Госуслуги» и через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) не зафиксировано, поэтому те данные, которые будут передаваться через ЕСИА и информация о тех сайтах, к которым будут получать доступ граждане России, можно считать защищенной как минимум от злоумышленников», — сказал Лукацкий.

При этом эксперт обратил внимание на то, что пользователи будут пытаться сохранить свою анонимность и избегать регистрации на подобных порталах.

«Вопрос в том, насколько граждане будут готовы отказывать от своей анонимности при доступе к такого рода сайтам и пользоваться именно ЕСИА, а не будут стараться обходить эти ограничения через VPN и другие инструменты анонимизации. Когда пользователи посещают такие ресурсы, они предпочитают факт своего посещения, и идентифицировать себя они точно не готовы, какой бы безопасный механизм им бы не предлагал сам сайт, и уж тем более государство», — объяснил специалист.

Другой проблемой при реализации данной инициативы может стать нежелание зарубежных сайтов адаптировать на своих порталах российский софт, добавил он.

«Зарубежные сайты не видят необходимости идентифицировать своих клиентов в массе своей, это нарушает смысл посещения такого рода сайтов. Во-вторых, зарубежные сайты имеют невысокий уровень доверия к системам, которые предоставляются государством, особенно учитывая текущие геополитические конфликты и обвинения России в кибератаках. Мало кто захочет подключаться к такого рода сервисам», — заключил Лукацкий.

Ранее подведомственный Роскомнадзору Главный радочастотный центр (ГРЧЦ) предложил открыть совершеннолетним гражданам доступ к порносайтам с «не запрещенным законом» контентом», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование организации.

Так, ГРЧЦ предлагает реализовать возрастной ценз с помощью разработки порносайтами системы верификации пользователей, либо входа через государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг.

В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал данную инициативу и сообщил, что все сайты с порнографическим контентом должны иметь подтвержденную государством систему верификации возраста.