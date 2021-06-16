В России предложили сделать легальным доступ к порнографии через госуслуги

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете и открыть совершеннолетним доступ к некоторым порносайтам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование организации.

Предлагается разделять порнографический контент на «незаконный» и «не запрещенный законом».

Авторы инициативы отнесли к «незаконному» контенту детскую и «явно оскорбительную» порнографию, такую как изнасилования. Во вторую категорию эксперты включили материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера».

В ГРЧЦ также хотят сделать доступным для совершеннолетних россиян просмотр не запрещенной законом порнографии. Авторы предложили реализовать возрастной ценз с помощью разработки порносайтами системы верификации пользователей, либо входа через государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется на сайте госуслуг. Как поступать с «незаконной» порнографией эксперты ГРЧЦ не уточняют.

Ранее стало известно, что на фоне пандемии и изоляции в мире произошел бум популярности эротического контента.