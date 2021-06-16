Все камеры видеонаблюдения России планируют объединить в одну систему

Правительство РФ планирует создать систему, которая объединит все городские камеры видеонаблюдения в стране. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Правительство планирует создать информационную систему «Национальная платформа видеонаблюдения», которая станет единым контуром для анализа видео со всех городских камер в стране», — говорится в сообщении.

На разработку платформы и установку камер планируется потратить порядка 250 млрд рублей в течение пяти лет. В качестве подрядчика по разработке системы правительство рассматривает принадлежащую «Ростеху» и «Ростелекому» компанию «Национальные технологии».

В рамках проекта планируется масштабировать технологии, применяемые в Москве, но с другим подходом. Камеры системы будут оснащены вычислительными модулями, что позволит им на месте распознавать и фиксировать инциденты, а после этого отправлять видео происшествий в ЦОД.