CNSA: Китай верит в расширение сотрудничества с Россией в космосе

Руководство Китайского национального космического управления (CNSA) считает, что расширение сотрудничества с Россией в космосе принесет успех обеим сторонам, сообщает «Синьхуа».

«Я верю, что в скором времени Китай и Россия развернут сотрудничество по еще большему количеству проектов в космосе», — заявил начальник Управления программы пилотируемых космических полетов CNSA Цзи Цимин.

Ранее в Китае заявили об отправке первых космонавтов на свою орбитальную станцию.

В марте Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве по строительству и использованию лунной станции. Роскосмос подчеркивает, что целью проекта является укрепление научно-исследовательского взаимодействия и продвижение исследования и использования космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества.