Роскомнадзор выявил 29 случаев цензуры российских СМИ на Google и YouTube

Роскомнадзор выявил 29 случаев цензуры российских СМИ на площадках Google и YouTube. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Выявлено 29 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, «Россия 24», «НТВ», «ТВЦ», «ВЗГЛЯД», «Царьград», «РИА ФАН» и иные российские издания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения были наложены на документальный фильмы «Беслан. Фильм Александра Рогаткина», «РЖЕВ. 500 дней в огне», «Крым. Путь на Родину», на интервью российского вирусолога Дмитрия Львова, посвященное проблемам коронавируса, на видеоролики с Государственным гимном России и т.д.

В апреле Роскомнадзор потребовал от руководства компании Google снять ограничения с YouTube-канала российского телеканала RT.

Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов RT, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверных сведений о коронавируса и его последствиях.