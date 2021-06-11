Эксперт назвал способы распознать слежку на смартфоне

Существует множество способов узнать, прослушивается ли ваше электронное устройство, но практически все они требуют каких-то дополнительных действий от пользователей, сообщил «Газете.Ru» эксперт по ИБ компании AT Consulting (входит в Лигу Цифровой Экономики) Андрей Слободчиков.

«Если вы хотите проверить, не просматривает ли кто-либо вашу переписку, в первую очередь нужно посмотреть активные сессии и историю входов с устройств в соцсетях и мессенджерах. Если в списке будут незнакомые устройства, то необходимо сбросить все сессии и сменить пароль в соцсети или мессенджере. Если это ноутбук или какое-то еще дополнительное устройство, можно увидеть, что горит диодная лампа включенной веб-камеры или микрофона. Кстати, в iPhone сейчас включение микрофона отображается оранжевым значком, который показывает, что микрофон использует какое-то приложение. Таким образом, можно понять какое именно приложение использует микрофон, и предпринять соответствующие меры. В Android такая функция будет внедрена в скором времени», — отметил Слободчиков.

Дополнительно можно обнаружить шпионское ПО путем наблюдения за поведением смартфона – например, если очень быстро садится батарея. Кроме того, рекомендуется проверить использование интернет-трафика — если он тратится слишком быстро, можно отследить, какое приложение использует интернет больше всего, и сделать из этого соответствующие выводы.