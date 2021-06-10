Group-IB: мошенничество стало основным киберпреступлением в интернете

На мошенничество приходится 73% всех киберпреступлений в интернете, из них 56% — на скам (обман с добровольным платежом и раскрытием своих данных). Об этом говорится в анализе международной компании Group-IB, поступившем в «Газету.Ru».

«Анализируя ущерб от мошенничества, Group-IB выявила не менее 70 активных скам-групп, работающих по схеме «Мамонт». Из них 54 нацелены на российских граждан. Менее чем за год они похитили у пользователей около 700 млн рублей», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что расцвет скама пришелся на 2020 год — рост числа нарушений в России, связанных со скамом и фишингом, составил 35% по сравнению с позапрошлым годом. В Европе этот показатель равен 39%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 88%, на Ближнем Востоке — 27, 5%.

В отчете феномен роста скам-атак эксперты называют «скамдемией» — экономическими предпосылками для мошенничества стала пандемия коронавируса и уход бизнеса в онлайн: 40% продаж сейчас реализуется через соцсети. По данным Group-IB, в прошлом году на схему с фейковыми страницами брендов в соцсетях приходилось в среднем свыше 500 фейковых аккаунтов на один банк.

Наибольшее распространение в период пандемии в России получила скам-схема «Мамонт», нацеленная на пользователей досок объявлений, сервисов курьерской доставки, аренды недвижимости, бронирования, банковских онлайн-переводов, онлайн-ритейла и поиска попутчиков. Цель схемы заключается в вымогательстве денег на оплату несуществующих товаров, которые никогда не будут доставлены или услуг, которые не будут оказаны. По данным Group-IB, суммарно 93 бренда эксплуатируются в этой мошеннической схеме.

Отмечается, что среди всех кибератака 17% приходится на фишинг — кражу данных банковских карт. В основном от этого страдают страховые компании: более 100 фишинговых сайтов создавалось в прошлом году под одну страховую, отмечают аналитики.

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