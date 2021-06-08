Эксперт назвал возможную причину глобального сбоя в работе ряда сайтов

Сбой в работе крупных зарубежных сервисов и ряда СМИ может быть связан с нарушением провайдером Fastly алгоритма работы сети CDN, сообщил «Газете.Ru» Сергей Андронов, директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет».

«Идея CDN-провайдера в том, чтобы пользователи быстро получали информацию. Например, если вы находитесь в Москве, вам не нужно ждать, пока новость загрузится с какого-нибудь сервера в Англии, а получите ее сразу из кэш-сервера», — сообщил Андронов.

Он добавил, что Fastly не является монополистом, поэтому после такого инцидента часть клиентов может задуматься о переходе к другому провайдеру.

«Fastly — надежный провайдер, имеет высокую степень резервирования, поэтому ряд компаний, таких как Twitter, Twitch, Reddit, Amazon, PayPal пользуются его услугами. Мы не знаем, в чем причина сегодняшнего инцидента, но, так как глобальных аварий на транспортных сетях не было, могу предположить, что эта проблема локальная, внутри компании», — пояснил эксперт.

Ранее были зафиксированы проблемы с работой более десяти социальных сетей и сайтов крупных международных СМИ. Пользователи сообщили о проблемах сразу у нескольких сервисов: Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Также наблюдался масштабный сбой в работе сайтов CNN, New York Times, Amazon, GitHub.