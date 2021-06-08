Сервис Fastly устранил ошибку, вызвавшую сбои в работе крупнейших сайтов

Облачный сервис Fastly устранил проблему из-за которой перестали работать сайты, соцсети и СМИ.

«Мы нашли ошибку, которая вызвала сбои в работе интернет-протокола POP во всем мире, и устранили ее. Наша глобальная сеть снова доступна», — говорится в Twitter сервиса.

Ранее были зафиксированы проблемы с работой более десяти социальных сетей и сайтов крупных международных СМИ. Пользователи сообщили о проблемах сразу у нескольких сервисов — не работают Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Также наблюдается масштабный сбой в работе сайтов CNN, New York Times, Amazon, GitHub.

Позже продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор рассказал, что глобальный сбой мирового интернета связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly.

Сети доставки контента (CDN) являются ключевой частью инфраструктуры интернета. Данные компании используют глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов. Также со временем в сети CDN начали добавлять дополнительные функции, такие как балансировка нагрузки, защита от DDoS-атак, брандмауэры веб-приложений и несколько функций безопасности. Популярные CDN включают Fastly, Cloudflare, CloudFront на Amazon Web Services и Akamai.