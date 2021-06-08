Россияне рассказали, сколько времени проводят за гаджетами

Эксперты Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) выяснили, что россияне проводят за экранами устройств около 6 часов в день. Об этом пишет РБК.

В среднем с гаджетами опрошенные проводят 5 часов по рабочим задачам и 3 часа по личным делам. Больше других за экраном проводят время жители Центрального федерального округа (по 7 часов в сутки), молодежь 18–24 лет (по 8 часов), люди с высшим образованием (по 7 часов), руководители (по 8 часов).

По данным We are social и Hootsuite, во всем мире пользователи в возрасте от 16 до 64 лет в среднем проводят в интернете часов 54 минуты. AppAnnie уточняет, в мобильных приложениях в первом квартале этого года люди по всему миру в среднем проводили 4,2 часа в день, что на 30% больше, чем два года назад. Чаще всего пользователи проводили время в сервисах TikTok, Youtube и Facebook. В России за первые три месяца текущего года среднее время в приложениях составило чуть менее 4 часов.

Исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова заявила, что «проблема чрезмерного использования цифровых устройств отмечается по всему миру», обществу необходимо справиться с цифровой зависимостью. Для этого необходимо внедрить функцию «экранного времени», однако ответственность за эффективность такого способа будет лежать на пользователе и его самодисциплине.

Опрос проводился среди 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России.