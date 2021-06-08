Названы три самые популярные среди россиян криптовалюты

Популярность криптовалют во всем мире примерно соответствует их рейтингу, и Россия не является исключением. Как сообщил «Газете.Ru» основатель экосистемы OTON Анатолий Илле, самой популярной среди россиян цифровой валютой является биткоин.

«Второе место у Ethereum. Это две основные на сегодняшний день криптовалюты, которые никому не принадлежат (ни стране, ни компании), их цена определяется с помощью открытых и свободных торгов на широкой сети бирж, разбросанных по всему миру», — сообщил эксперт.

Третье место принадлежит криптовалюте, которая имеет совершенно другую природу, — Tether (USDT). Она относится к классу стейблкоинов, которые не имеют свободной котировки на биржах, а напрямую привязаны к доллару США, пояснил Илле. Это делает Tether удобным инструментом хранения сбережений, поскольку в этом случае не нужно участие банка и практически полностью исключен контроль со стороны государства. Tether активно используется для трансграничных денежных переводов.

Эксперт добавил, что осведомленность россиян о криптовалютах растет.

«Если еще в 2018 году представление о криптовалютах имели менее трети граждан, то теперь речь идет о более половине населения. В 2020 году Россия вошла в тройку стран по активности использования криптовалют, при этом биткоин по популярности среди российских инвесторов обошел золото», — заявил собеседник «Газеты.Ru».