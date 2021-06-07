В WhatsApp появится новая функция

Пользователи WhatsApp, использующие приложение на Android-устройствах, смогут входить в аккаунт с помощью «флеш-звонка». Об этом пишет РИА «Новости».

В настоящий момент авторизоваться можно через SMS, в котором на телефон приходит одноразовый код. Теперь на телефон будет поступать звонок, на него отвечать будет не нужно — WhatsApp отклонит его автоматически, запросив доступ к журналу звонков.

Поскольку приложение не может получить доступ к списку вызовов на операционной системе iOS, в этой системе он не будет доступен.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp, благодаря введению новой мультиплатформенной функции, позволит одновременно получать доступ к своим перепискам на четырех устройствах и впервые появится на планшетах iPad.

Об этом в интервью рассказали основатель Facebook Марк Цукерберг и глава WhatsApp Уилл Кэткарт. Они также отметили, что новая мультиплатформенность позволит отказаться от наличия активного соединения на основном устройстве.