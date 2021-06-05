Вице-премьер Борисов рассказал, когда Россия перейдет на электрические автомобили

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что больше половины автомобилей в стране через 20 лет будут электрическими. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Многие автопроизводители, мировые гиганты, планируют полностью перейти к 2035–2040 годам на электродвижение. Использование водородных двигателей из-за их экологичности — устойчивый тренд. Думаю, Россия не может быть в стороне, и на рубеже 2035-2040-х годов, по крайней мере, электротранспорт будет превалировать в общем объеме автомобильных средств», — сказал он.

Борисов добавил, что правительство заинтересовано, чтобы эти автомобили производились на территории России, поэтому сейчас в Минпромторге формируется программа по электротранспорту.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что в России разрабатывается электрический автомобиль на базе семейства машин представительского класса Aurus.