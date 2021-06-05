В России создадут национальную базу генетической информации

Премьер Михаил Мишустин по итогам посещения Курчатовского института в Москве поручил определить объем средств на создание национальной базы генетической информации, сообщает пресс-служба российского правительства.

«В России по поручению президента создается Национальная база генетической информации. Определить нужный объем средств, а также источники финансирования этого проекта Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии Курчатовского института. Эту работу необходимо провести до 30 июля», — говорится в сообщении.

Также к этому сроку в кабмин должны быть представлены результаты рассмотрения концепции создания базы Советом по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

Также Минобрнауки и Минфину необходимо до 15 июня подготовить «дорожную карту» модернизации опытных производств Национального исследовательского центра и Института ядерной физики СО РАН в 2021–2023 годах, а также определить источники ее финансирования.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России смогут создавать вакцины за 4 месяца за счет генетических технологий. Она отметила, что появление новых пандемий в будущем неизбежно, поэтому нужно быть готовыми к отражению угрозы.