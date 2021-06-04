В МИД готовятся к кибератакам на госресурсы перед парламентскими выборами

Министерство иностранных дел России допускает увеличение числа хакерских атак из-за границы на российские государственные органы в преддверии парламентских выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

По ее словам, российские внутриполитические крупные события часто сопровождались ростом атак.

«Поэтому и в данном случае нельзя исключать роста хакерской активности в связи с предстоящими парламентскими выборами», — сказала Захарова.

В то же время дипломат добавила, что ранее зафиксированные попытки взломать российские системы не увенчались успехом и не повлияли на итог голосования.

Ранее в Калифорнии 32-летнего российского хакера Евгения Никулина приговорили к семи годами лишения свободы. Его признали виновным в совершении киберпреступлений – мужчина взломал базы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, украл свыше 100 млн никнеймов и паролей пользователей и пытался продать их в сети.