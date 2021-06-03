Биометрию планируют внедрить на всех видах транспорта в России

Министерство транспорта России планирует к 2024 году внедрить биометрическую систему идентификации людей. Речь об распознавании пассажиров на всех видах транспорта, сообщил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) министр транспорта Виталий Савельев.

«Мы должны не просто оцифровать что-то в Минтрансе, а мы идем по пути оцифровки всего транспортного комплекса», — заявил Савельев.

По его словам, в ближайшем будущем россияне смогут проходить по биометрическим данным в автобусах, в самолетах, а также в железнодорожном транспорте.

Ранее сообщалось, что в российских аэропортах могут разрешить регистрацию пассажиров на рейсы по биометрии. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев напомнил, что в российском законодательстве прямо указано, что биометрическая система является аналогом паспорта.

Кроме того, в течение 2021 года россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и проводить оплату по QR-коду в центрах государственных услуг.