Названы признаки тайного майнинга криптовалюты на личном ПК

Домашний или рабочий компьютер может добывать криптовалюту без ведома его владельца, рассказал «Газете.Ru» основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников. По словам эксперта, на текущий момент существует много различных расширений, торрент-файлов и даже пиратских онлайн-кинотеатров, которые могут незаметно «подсовывать» майнинг пользователю.

«Определить, делает ли ваш ПК такие операции, можно, если обратить внимание на следующее. Компьютер начал явно тормозить, приложения грузятся долго, видеоконтент зависает, вентилятор работает очень активно (хотя сложная работа на ПК не проводится). Это говорит о перегруженности системы разным софтом. Необходимо проверить, какие именно приложения в данный момент работают, что происходит с компьютером. Если обнаруживаются приложения, которые пользователь не запускал и не использует для работы и личных целей, нужно эти приложения удалить. Вообще лучше провести чистку ПК с помощью антивируса и обновить системы защиты. Если новые программы появляются сами по себе и вновь начинают работать, технику нужно отключить от интернета и еще раз запустить антивирусную программу», — сообщил Булочников.

Эксперт добавил, что стопроцентной защиты от вирусов в том числе и таких, которые заставляют ПК майнить криптовалюту, не существует. Тем не менее, чтобы снизить такие риски, достаточно будет очень внимательно относиться к загрузкам контента, заходить только на проверенные сайты и постоянно обновлять антивирус.