В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса, бразильскую компанию JBS. Об этом сообщает РИА «Новости».

1 июня стало известно, что компания JBS пострадала от хакерских атак на свои филиалы в Австралии и странах Северной Америки. После этого JBS проинформировала правительство США о том, что на организацию провела кибератаку преступная группа, которая, вероятно, располагается в России.

«Вчера по линии госдепартамента и нашего посольства в Вашингтоне состоялся соответствующий разговор. Наверное, с этой точки зрения можно говорить о том, что администрация США находится в прямом контакте с правительством России», — сказал дипломат.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.

Ранее генеральный директор компании Андре Ногейра заявил, что американское подразделение компании JBS обещает восстановить работу большинства заводов в среду, 2 июня.