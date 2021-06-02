Эксперты ожидают появления 6G в России в 2035 году

Шестое поколение сотовой связи (6G) может появиться в России в 2035 году, сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные Научно-исследовательского института радио (НИИР) и Сколковского института науки и технологий.

По словам заместителя директора НИИР Евгения Девяткина, пилотные сети для ограниченного числа пользователей появятся в 2026-2030 годах, при этом полномасштабное применение 6G технологий в России, как и во всем мире, начнется в 2035 году.

При этом замглавы Центра компетенций Национальной технологической инициативы (ЦК НТИ) на базе Сколтеха по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов считает, что опытная эксплуатация 6G стартует не раньше 2028-2029 годов, на рубеже 2030-х годов появится оборудование на основе этих технологий.

В случае, если Россия создаст собственное оборудование, 6G в стране появится в 2033–2036 годах, добавил Сиволобов.

В августе 2020 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в стране рассматривают возможность внедрения сети 6G. По его словам, планы находятся на начальном этапе, сначала необходимо развить сеть пятого поколения 5G.