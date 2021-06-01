В России предложили ввести специальные детские SIM-карты для доступа в соцсети

В Общественной палате предложили выдавать детям специальные SIM-карты для регистрации профилей в социальных сетях, сообщил «Газете.Ru» председатель комиссии ОП по демографии Сергей Рыбальченко.

Он объяснил, что введение детских SIM-карт позволит на этапе регистрации идентифицировать несовершеннолетних, чтобы ограничить их доступ к нежелательному контенту.

«Могут быть разные механизмы идентификации несовершеннолетних, но наши эксперты считают, что один из главных механизмов в таком случае — это использование специальных детских SIM-карт, которые, должны идентифицировать ребенка как ребенка. Вход по этой карте даже во взрослый аккаунт будет однозначно идентифицировать пользователя как ребенка со всеми вытекающими последствиями, то есть с ограничением доступа к другим сервисам», — заявил Рыбальченко.

По его словам, такая практика уже получила широкое распространение в западных странах.

«Такая идентификация предусмотрена законодательством США и законодательством европейских стран. Ребенок до 13 лет вообще не может иметь свой аккаунт в соцсетях. Социальные сети хорошо об этом знают и выполняют эти правила за рубежом. Но в России они ведут себя как на территории, на которую не распространяется этот закон», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее комиссия общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей подписала меморандум о защите детей в интернете и соцсетях.