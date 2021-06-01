Общественная палата предлагает ввести возрастную идентификацию подростков в соцсетях

Комиссия общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей подписала меморандум о защите детей в интернете и соцсетях. Одной из ключевых тем стала идентификация детей и подростков в цифровом пространстве, сообщает ТАСС.

«Комиссия ОП РФ предлагает усилить контроль за соблюдением законодательства о безопасности детей в социальных сетях, в частности, путем установления возрастной идентификации несовершеннолетних», — говорится в документе.

В документе отмечается, что в этом году Россия столкнулась с использованием соцсетей для «политической манипуляции детьми и вовлечения их в незаконные акции».

По мнению членов ОП, благодаря совместным усилиям родителей и общественных организаций и беседам с детьми участие несовершеннолетних в акциях не стало массовым, однако «угроза вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность через интернет и социальные сети сохраняется».

Общественники полагают, что «назрела необходимость» принять ряд мер — законодательно установить возрастную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях, ограничить возраст самостоятельной регистрации, ввести школьные сим-карты.

Также предлагается обеспечить возможность родительского контроля за движением денег на открытых банковских счетах подростков и детей.

Кроме того, общественники предлагают в рамках уроков ОБЖ «организовать обучение несовершеннолетних безопасным практикам в интернете и социальных сетях» для профилактики и предотвращения насилия и травли.

Ранее, в общественной палате предложили ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере материнского капитала 639,4 тыс. рублей. Предоставлять его будут при рождении трех и более детей в одной семье.