Эксперт рассказал, как защитить детей от киберугроз

Уроки цифровой грамотности должны быть частью воспитания с малых лет, сообщил «Газете.Ru» Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность населения» компании «Ростелеком-Солар». По его словам, в основу современного киберобразования необходимо заложить базовые правила поведения, которым дети должны следовать в онлайн-пространстве.

Для подростков социальные сети — главный источник новостей и информации о своем ближайшем окружении, поэтому они и сами часто публикуют избыточную информацию о себе там. Размещая данные об аккаунтах, электронной почте, посещенных концертах, любимых брендах одежды и другом, пользователи дают злоумышленникам почву для финансовых мошенничеств.

«Вместе с этим большую финансовую угрозу представляют звонки из банков. Следует проинструктировать ребенка, что, если звонит сотрудник банка и просит предоставить какую бы то ни было информацию, ни в коем случае нельзя это делать. Нужно без лишних разбирательств положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона в службу поддержки, который указан на сайте», — заявил эксперт.

Чтобы оставаться в тренде, подростки следят за всеми новинками: будь то фильм, игра или альбом исполнителя. Для этого они пытаются найти пиратские копии в интернете. Следует предупредить ребенка, что в этом случае крайне высок риск скачать вредоносное ПО либо вместе с файлами, либо вместо них, советует Седов.

«Диалог поколений поможет людям лучше понять риски и угрозы, исходящие из интернета. В формате киберучений «что делать, если …» как родители могут обучить подростков, так и подростки многому могут научить взрослых», — заключил собеседник «Газеты.Ru».