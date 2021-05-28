Эксперт рассказал, чем опасна реклама в интернете

Кибермошенники часто покупают рекламные места на известных сайтах, и хотя их реклама выглядит законной, в ней скрыто вредоносное программное обеспечение, рассказал «Газете.Ru» Улдис Либиетис, управляющий IT-безопасностью Tet (ex-Lattelecom). Такой рекламный блок может перенаправлять людей на поддельные веб-сайты и даже устанавливать на их устройства различного типа вирусы.

По словам эксперта, спрятать опасное ПО в рекламное объявление можно несколькими способами.

«Обычно, когда пользователь кликает по объявлению, оно переадресовывается между несколькими URL-адресами, заканчивая целевой страницей. Если злоумышленник сможет стать частью этого «пути», он запустит цепочку действий и перенаправит пользователя в нужное ему место или установит нежелательное программное обеспечение ему на устройство», — заявил эксперт.

При этом вредоносная программа может содержаться даже в пикселе, предупреждает Либиетис. Пиксели — это мельчайшая часть рекламного блока, но и она содержит в себе достаточно место для зловреда.

Отличить опасные объявления от обычных практически невозможно. Пользователю остается игнорировать их или использовать специальные расширения типа AdBlock.