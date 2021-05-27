Эксперт предупредил об опасности хранения фото и видео в облаке

Популярные облачные платформы, предназначенные для хранения фото, видео и других данных в интернете, несут в себе определенные риски для пользователей, сообщил «Газете.Ru» директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин.

По словам Пятунина, при хранении данных в облаке пользователь не может знать, насколько надежно они защищены от раскрытия в пользу третьих лиц. К тому же он должен понимать, что в случае уязвимости веб-сервисов провайдера, заражения вирусами или появления проблем с инфраструктурой, он, скорее всего, уже никогда не сможет восстановить свои файлы.

Даже резервное копирование нельзя назвать решением всех проблем, хотя многие пользователи считают именно так. Во-первых, как рассказал представитель Oberon, далеко не все сервисы обеспечивают резервной копией данные, размещенные на их ресурсе. Во-вторых, бэкап не спасает от многих других угроз, например от утечек данных, защиту от которых не гарантирует и сам облачный сервис.

Кроме того, интернет-хранилища не смогут защитить ваши данные, если виновником их компрометации станете лично вы.

«Потеря конфиденциальности и целостности данных может произойти, если на устройстве, у которого есть доступ к интернет-хранилищу, окажется вирус или другое вредоносное ПО. Опасно использовать сторонние программы для «связки» устройств между собой, так как они также могут содержать такие риски», — предупредил эксперт.