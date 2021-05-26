В сервисе «Мышеловка» рассказали о жалобах россиян на брачных аферистов и «Дом-2»

Среди около 1000 жалоб россиян, которые поступили в сервис для выявления и борьбы с кибермошенниками «Мышеловка» за пять дней его работы, самые интересные — это информация о брачных аферистах, финансовой пирамиде участницы «Дома-2» и предложения о кредитовании. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«На данный момент уже есть около 1000 жалоб от жертв, которые пострадали от мошенничества. Большая часть из них – это жалобы на слитые телефоны, однако есть и более интересные кейсы, например предложения кредитования, брачный аферист, есть даже жалоба на участницу «Дома-2», которая сейчас строит финансовую пирамиду», — рассказала она.

В дальнейшем, как сообщила Лазарева, заявления обрабатываются и отправляются в соответствующие причине жалобы ведомства: правоохранительные органы, Банк России.

«Мы хотим, чтобы восторжествовала человеческая справедливость, потому что часто люди подают заявления и им отказывают. Если мы видим возможность побороться за права пострадавших, то мы это делаем», — добавила собеседница «Газеты.Ru».

Ранее были названы самые распространенные схемы в сфере кибермошенничества в 2021 году.