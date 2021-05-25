Acer и Lenovo раскритиковали идею обслуживания техники производителем в течение 10 лет

Крупные производители электроники высказались против идеи Минприроды. Глава Lenovo в России Александр Катаев заявил «Газете.Ru», что потребители хотят приобретать более современные модели техники из-за быстрого развития новых технологий, а не потому, что не могут их отремонтировать.

«Дело не в том, что не хватает деталей для ремонта имеющихся ноутбуков. Новые версии программного обеспечения, игр, как правило, требуют от «железа» более мощного процессора, большего объема оперативной памяти и т.д., что подстегивает поменять оборудование. Старый ноутбук при этом пользователь может передать ребенку или продать на торговой площадке. В итоге будем смотреть на окончательные формулировки предлагаемых инициатив: если они будут жесткими, то дополнительные затраты приведут к росту себестоимости устройств», — считает Катаев.

Поддержание доступности запчастей до 10 лет после снятия модели с производства — это очень затратно, не говоря уже о том, что это время устройство вероятнее всего морально устареет, сообщил «Газете.Ru» технический директор Acer в России Сергей Бирюков.

Он затруднился оценить затраты на реализацию данной инициативы для своей компании, но предположил, что они могут увеличиться «в разы».

«Типичный срок доступности запчастей от вендора до 3 лет. С нашей точки зрения, целесообразность ремонта ноутбука и, тем более, смартфона крайне низка по причине морального и физического износа и достаточно высокой (обычно) стоимости запчастей. Как правило, пользователь предпочитает приобрести новое устройство. Безусловно, часть техники ремонтируют, но в весьма малых объемах», — заявил Бирюков.

Ранее Минприроды предложило продлить срок службы электроники до 10 лет. С инициативой обязать производителей изготавливать детали для ремонта аппаратуры на протяжении всей гарантии выступил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать внедрение в России аналогичных европейским техрегламентов. Доступный ремонт, считают инициаторы, должен сократить количество техники на свалке.