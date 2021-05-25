Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн руб

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района столицы оштрафовал соцсеть Facebook по восьми протоколам на 26 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя московского суда Зульфию Гуринчук.

Поводом для штрафа стало неудаление из американской социальной сети запрещенного контента.

«Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП России, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб», — пояснила Гуринчук.

В общей сложности суд рассмотрел восемь протоколов, по двум из них вынесен штраф в размере 4 млн руб за каждый, а по шести остальным — в размере 3 млн руб за каждое административное правонарушение.

Планируется, что 10 июня в отношении Facebook рассмотрят еще два аналогичных протокола по части 4 статьи 13.41 КоАП России. Речь идет о неудалении информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности или материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Ранее суд оштрафовал компанию Google по трем аналогичным протоколам.