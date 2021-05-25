В России начали использовать искусственный интеллект в работе судьи

Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что к вынесению судебных решений стали привлекать искусственный интеллект. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в этом году в Белгородской области заработал пилотный проект — к трем участкам мировых судей подключили искусственный интеллект для подготовки судебных приказов по взысканию задолженностей по имущественным, транспортным и земельным налогам.

Уточняется, что система не выносит сама судебный приказ, а только подготавливает документы и проверяет реквизиты, чтобы сэкономить время судьи.

«Внедрение таких технологий позволит снизить нагрузку на суды, высвободит время для рассмотрения более сложных споров», — считает Момотов.

Ранее сообщалось, что на Украине судей планируют заменить роботами.

Работой над реализацией проекта по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему Украины занимается министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия страны (ВСП). Пилотный проект будет запущен в 2022 году в одном из районных судов.