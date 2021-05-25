Минприроды предложило продлить срок службы электроники до 10 лет

Министерство природных ресурсов и экологии России предложило продлить срок службы предметов электроники до 10 лет, сообщают «Известия».

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов внес предложение в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко — производители будут обязаны на протяжении 10 лет изготавливать детали для ремонта аппаратуры в рамках гарантии. По словам министра, подобные обязательства действуют в странах Европы с 1 марта 2021 года, а введение подобных требований на российском рынке позволит уменьшить количество мусора.

Кроме электроники, под 10-летнюю гарантию предлагают подвести и предметы бытовой техники. Козлов видит среди плюсов такого подхода то, что потребитель будет отказываться от ненадежной и неподлежащей ремонту техники.

С мнением минприроды не согласны в Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят, например, «М.Видео», Apple и Canon. Представитель РАТЭК Антон Гуськов указывает на то, что россияне покупают новую технику не из-за поломки старой, а из-за морального устаревания.

«Россия не может устанавливать предложенные Минприродой инициативы в одностороннем порядке, такие новшества могут быть отражены лишь в технических регламентах ЕАЭС, действие которых распространяются на пять стран-участниц союза», — напомнил Гуськов.

Он также уточнил, что в России срок службы бытовой техники, согласно законодательству, уже составляет 8-10 лет.

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