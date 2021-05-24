Киберпреступность сочли угрозой нацбезопасности России

Число киберпреступлений в России достигло масштабов, представляющих угрозу национальной безопасности страны, сообщил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов в интервью ТАСС.

По его словам, в 2020 году количество киберпреступлений значительно выросло.

«Зафиксированный рост данных посягательств составил 73,4%, а их общее количество за год достигло 510,3 тысячи», — рассказал представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, за пять лет доля таких деяний в общей структуре преступности в стране увеличилась с менее чем 2% до 25%. При этом раскрываются менее четверти киберпреступлений, подчеркнул Некрасов.

По данным МВД на март, число киберпреступлений в России за 2021 поднялось на треть. В Следственном комитете России также сообщали, что за последние семь лет количество таких нарушений увеличилось в 20 раз.

Всероссийский союз страховщиков в свою очередь заявлял о пятикратном росте спроса на страхование от киберпреступлений в России в 2020 году.