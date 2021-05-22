YouTube объявил о планах ввести налоги

Обновленные условия пользования YouTube гласят, что с первого дня лета начнет действовать право на монетизацию видеохостингом контента.

Также будут введены налоги для блогеров, живущих за пределами США, в том числе россиян. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет в том числе о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

Блогеры должны будут до конца мая предоставить сервису Google AdSense ИНН, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, то с них может быть удержано до 24% от доходов с просмотров.

При этом российские блогеры при предоставлении налоговых сведений не будут облагаться сборами, так как между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение.