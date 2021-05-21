В России запустили ресурс «Мошеловка» для борьбы с мошенниками

Новая платформа под названием «Мошеловка» запускается в России в пятницу, 21 мая. Ее создали для борьбы с мошенничеством, пишут «Известия».

Как сообщает газета, с помощью данного ресурса жертвы злоумышленником смогут сообщать об обмане и получить алгоритм действий в этой ситуации, а также получить всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут систематизировать присланные на платформу сообщения и направлять агрегированные данные в Центробанк и правоохранительные органы.

Как рассказала изданию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, в основе платформы лежат принципы «одного окна» и взаимопомощи.

«Зачастую люди теряются, когда становятся жертвами злоумышленников, не знают, куда обращаться, как себя вести. Наши мониторинги показывают, что большинство из них, особенно если ущерб не такой большой, даже не обращается в правоохранительные органы», — заявила она.

Отмечается, что презентация платформы состоится на Российском интернет-форуме.