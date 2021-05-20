«Вконтакте» заблокировали тысячи публикаций, героизирующих Ильназа Галявиева

С момента стрельбы в казанской школе в соцсети «Вконтакте» заблокировали тысячи публикаций, романтизирующих обвиняемого в массовом убийстве 19-летнего Ильназа Галявиева. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

«С момента трагедии было заблокировано несколько тысяч единиц контента по теме (речь о трагедии в Казани — «Газета.Ru»), при этом с каждым днем количество подобных публикаций уменьшается. Как мы и заявляли ранее, мы автоматически блокируем аккаунты и сообщества, которые пропагандируют насилие или романтизируют преступную деятельность, в том числе и образ Галявиева. Также дополнительную проверку проводят наши специалисты», — отметили там.

При этом ряд пользователей пытаются обмануть модерацию, продолжают во «Вконтакте».

«Они совершают опечатки в имени и названиях, пишут латиницей, меняют аватарки. Поэтому на блокировку некоторых аккаунтов может потребоваться больше времени. Очень важную роль играют жалобы от других пользователей — в таких случаях противоправные страницы будут заблокированы в течение нескольких минут», — заключили в компании.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца.