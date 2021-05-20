Reuters: глава компании-владельца TikTok уходит с поста гендиректора

Основатель китайской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, Чжан Имин уходит с поста генерального директора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку.

По данным агентства, глава компании уведомил сотрудников, что новым генеральным директором станет соучредитель компании Рубо Лян. При этом Чжан Имин пообещал продолжить работать совместно с преемником в течение следующих шести месяцев, чтобы обеспечить плавный переход.

«Честно говоря, мне не хватает некоторых навыков, необходимых идеальному управленцу. Мне больше интересует анализ организационных и рыночных принципов и дальнейшее использование этих теорий для сокращения управленческой деятельности, а не фактическое управление людьми», – объяснил свое решение бизнесмен.

В августе 2020 года ушел в отставку генеральный директор TikTok Кевин Майер, вступивший в должность всего за несколько месяцев до увольнения. Основной причиной стало политическое давление, оказываемое американскими властями на социальную сеть.