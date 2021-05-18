В Минфине предупредили, что утечка биометрии может сломать жизнь

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, как утечка биометрических данных может сломать человеку жизнь в «цифровом будущем», передает РИА «Новости».

«Компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти. Если человек доверил экосистеме — неважно, частной или государственной — свои биометрические данные, и эта система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь», — заявил он.

Моисеев напомнил, что поменять биометрические данные невозможно в отличие от пин-кода, паспорта, фамилии. По его мнению, требования к защите подобной информации должны быть значительно выше.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил россиян, что злоумышленники могут получить доступ к их биометрическим данным, и рассказал, как защитить информацию о себе.