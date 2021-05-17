Эксперт оценил вероятность замедления Роскомнадзором Facebook и YouTube

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что возможное замедление трафика Facebook и YouTube будет серьезным ударом по этим площадкам, сообщает RT.

«Если такие меры будут применены к YouTube и Facebook, то для них это будет довольно сильным ударом. Не забывайте, что Facebook — это ещё и Instagram», — напомнил Зыков.

Кроме Instagram, социальная сеть Facebook также взаимодействует с многими другими ресурсами, на которых, например, есть функция авторизации через соцсети.

«Соответственно, это будет серьезная проблема еще и для многих российских интернет-ресурсов», — добавил Зыков.

Ранее Роскомнадзор решил не блокировать Twitter, так как администрация сервиса сообщила о готовности к сотрудничеству. Тем же указом ведомства было объявлено о том, что трафик Facebook и YouTube может быть замедлен, если платформы не удалят запрещенные материалы.