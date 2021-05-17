Роскомнадзор рассмотрит возможность замедления Facebook и YouTube

Роскомнадзор может замедлить трафик социальной сети Facebook и видеохостинга YouTube в том случае, если платформы не удалят запрещенный в России контент, сообщает сайт ведомства.

«Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», — указано в заявлении Роскомнадзора, посвященном снятию части ограничений с Twitter.

Ранее Роскомнадзор принял решение не блокировать социальную сеть Twitter, так как администрация сервиса сообщила о готовности к сотрудничеству и удалила значительную часть запрещенных материалов.

10 марта Роскомнадзор начал замедление скорости работы Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства запрещенную информацию, в том числе материалы с детской порнографией.