Роскомнадзор решил не блокировать Twitter

Роскомнадзор принял решение не блокировать социальную сеть Twitter, так как администрация сервиса сообщила о готовности к сотрудничеству и удалила значительную часть запрещенных материалов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, модераторы Twitter удалили более 91% запрещенной информации, из 5,9 тысячи материалов, нарушающих российское законодательство, остаются неудаленными 563 сообщения.

При этом в Роскомнадзоре подчеркнули, что на данный момент ограничения с работы социальной сети не могут быть сняты в полном объеме. Ведомство поясняет, что для полной отмены ограничений Twitter должен удалить оставшиеся запрещенные материалы и реагировать на требования российских властей не позднее 24 часов с момента их получения.

«По итогам проверки <...> принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — указано в сообщении.

10 марта Роскомнадзор начал замедление скорости работы Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства запрещенную информацию, в том числе материалы с детской порнографией.