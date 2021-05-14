Toshiba подверглась кибератаке хакерами, взломавшими Colonial Pipeline

Европейское подразделение японской компании Toshiba подверглась кибератаке со стороны группировки DarkSide, которую называют виновником атаки на американскую Colonial Pipeline, сообщает телесеть NHK.

Toshiba заявила, что проведет расследование инцидента.

До этого в Colonial Pipeline объявили, что кибератака на ее системы производилась с применением вируса-вымогателя. Данный вирус при проникновении в компьютерную систему временно блокирует ее работу. Затем программа мошенников зашифровывает данные и требует перевести деньги на счет хакеров. По информации американских изданий, злоумышленники смогли украсть до 100 Гб данных компании.

Ранее Colonial Pipeline полностью восстановило работу топливопровода, а Наталья Касперская назвала исполнителей хакерской атаки на топливопровод.