В МИД РФ рассказали о кибератаках на Россию из США, Германии и Нидерландов

Большинство кибератак на Россию за прошлый год были совершены с адресов, зарегистрированных в Соединенных Штатах, Германии и Нидерландах, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Олег Сыромолотов в интервью РИА «Новости».

«Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», – заявил замглавы МИДа.

Он добавил, что атакам подвергались объекты государственного управления, военно-промышленного комплекса и финансового сектора. Кроме того, вредоносная активность была также направлена на объекты, связанные с разработкой вакцин, наукой, образованием, здравоохранением и транспортом.

Ранее Белый дом заявил, что хакерская группировка DarkSide, которая, по версии Вашингтона, причастна к кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, якобы находятся на территории России. До этого американская сторона неоднократно обвиняла Россию в якобы причастности к кибератакам, Москва отвергает подобные обвинения.