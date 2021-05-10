YouTube заблокировал интервью RT с вирусологом Львовым

Видеохостинг YouTube заблокировал интервью Антона Красовского с советским вирусологом Дмитрием Львовым на канале Russia Today, сообщает Telegram-канал RT.

«Ограничение коснулось интервью легендарного советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому. В течение семи дней оно будет удалено с платформы. В своём письме администрация YT сообщает о якобы «недостоверной медицинской информации», но что именно им не понравилось в видео, не уточняется», — указано в сообщении.

До этого перевод интервью с советским вирусологом был удален на англоязычном канале RT.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт с заявлениями Трампа.