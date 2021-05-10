В США объявили режим ЧС после кибератаки на трубопроводную компанию

Власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации после того, как работа крупнейшего в стране Колониального трубопровода была приостановлена из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта США.

Согласно информации ведомства, аварийная ситуация возникла из-за непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью. Отмечается, что это повлияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки в тех штатах, которые столкнулись с этой проблемой, в том числе Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас и др.

Уточняется, что в чрезвычайных условиях необходимо немедленно транспортировать бензин и другие виды топлива.

8 мая стало известно, что работа американского нефтепровода была приостановлена из-за кибератаки.

По данным NBC News, за атакой на крупнейшую трубопроводную компанию в США Colonial Pipeline может стоять якобы российская преступная группа DarkSide.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.